Manav Kaul कम फिल्में करता हूं, मकसद एक अच्छी जिंदगी जीना है
By संदीप दाहिमा | Updated: November 6, 2025 14:27 IST2025-11-06T14:27:31+5:302025-11-06T14:27:42+5:30
‘काई पो चे’ और ‘तुम्हारी सुलू’ जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता मानव कौल का कहना है कि वह फिल्म जगत में एक ‘‘धीमी और सहज’’ गति से आगे बढ़ना पसंद करते हैं तथा केवल उन परियोजनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं जिनमें उनकी वास्तविक रुचि हो। कौल अभिनेता, लेखक और थिएटर निर्देशक हैं। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता और मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं इतना बड़ा अभिनेता नहीं हूं कि फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर भीड़ को खींच सकूं। मैं कम काम (फिल्में) करता हूं। मेरा मकसद एक अच्छी जिंदगी जीना है, जो भी मुझे दिलचस्प लगेगा, मैं वह काम करूंगा।’’ अभिनेता इस बार फिल्म ‘बारामूला’ में दिखाई देंगे।\
उन्होंने कहा कि उनके लिए फिल्म करने का एकमात्र मापदंड यह है कि वह उन्हें ‘‘मनोरंजन’’ दे। ‘आर्टिकल 370’ से मशहूर हुए आदित्य सुहास जांभले द्वारा लिखित और निर्देशित इस आगामी फिल्म में कौल की पत्नी के रूप में भाषा सुम्बली नजर आएंगी। कौल ने कहा, ‘‘मैं कहीं न कहीं किनारे पर हूं, लोग मुझे देखते हैं और मुझे काम देते हैं और मैं वह चुनता हूं जो मुझे सही लगता है या जो मेरे लिए मनोरंजक है; इसके अलावा कोई मापदंड नहीं है। चीजें ठीक चल रही हैं, धीरे और सहजता से तथा मैं यही चाहता हूं।’’ बारामूला में जन्मे अभिनेता कौल ने कहा कि कश्मीर के समृद्ध इतिहास और जटिल मुद्दों से परिचित होने के कारण उन्हें ‘बारामूला’ की कहानी अच्छी लगी। इस फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियो की ज्योति देशपांडे ने बी62 स्टूडियो के आदित्य धर और लोकेश धर के साथ मिलकर किया है। यह सात नवंबर को नेटफ्लिक्स पर दिखेगी।