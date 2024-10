Nishad Yusuf Passed Away: मलयालम फिल्म संपादक निषाद यूसुफ का निधन, फ्लैट में मिले मृत

Nishad Yusuf Passed Away: मलयालम सिनेमा के मशहूर फिल्म संपादक निषाद यूसुफ यहां एक फ्लैट में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी कि यूसुफ अपने फ्लैट में मृत मिले जिससे फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। निषाद यूसुफ, जो बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की फिल्म कंगुवा के एडिटर थे लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

गौरतलब है कि पनमपिल्ली नगर के एक फ्लैट में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजे वह मृत मिले। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला संभवत: आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, उन्होंने और ज्यादा जानकारी नहीं दी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए 2022 में उन्हें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला था।

