Sreenivasan Death: मलयालम एक्टर-डायरेक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Sreenivasan Death: मलयालम फिल्मों के जाने-माने अभिनेता-निर्देशक श्रीनिवासन का शनिवार सुबह यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। यह जानकारी फिल्म जगत के सूत्रों ने दी। उन्हें शुक्रवार रात त्रिपुनिथुरा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 69 वर्ष के थे। कन्नूर के मूल निवासी श्रीनिवासन पिछले कई वर्षों से कोच्चि में रह रहे थे। अभिनेता के अलावा वह निर्देशक, पटकथा लेखक, डबिंग कलाकार और निर्माता भी थे।

उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 1976 में ‘मणिमुझक्कम’ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। उनके दो बेटे-विनीत श्रीनिवासन और ध्यान श्रीनिवासन भी अभिनेता हैं।

പ്രണാമം... 🙏🏼💔



Rest In Peace legendary artist, veteran#Sreenivasan sir...

Your great contributions to Malayalam cinema spanning near 5 decades will be remembered and discussed forever. pic.twitter.com/on1cZP4CJr — 𝗥𝗶𝘀𝗵𝗶𝗸𝗲𝘀𝗵 ! (@rishi__kesh_) December 20, 2025

