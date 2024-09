मलाइका अरोड़ा के पिता के पंचतत्व में विलीन, अंतिम संस्कार में पहुंची अरबाज खान की पत्नी शूरा खान

Malaika Arora Father Death Updates: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। एक्ट्रेस के पिता का अंतिम संस्कार 12 सितंबर को मुंबई में हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद हुई। एक्ट्रेस के मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने वालों में उनके परिवार के साथ-साथ दोस्त भी शामिल हैं।

वहीं,मलाइका के पिता को अंतिम विदाई देने के लिए उनके एक्स पति अरबाज खान और उनकी मौजूदा पत्नी शूरा खान भी पहुंचे। सफेद कपड़े पहने अरबाज और शूरा अनिल मेहता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पैपराजी के एक वीडियो में अरबाज के चेहरे पर परेशानी और गंभीर भाव देखे जा सकते हैं।

बुधवार 11 सितंबर, अनिल मेहता की कथित आत्महत्या ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। इसके तुरंत बाद सोहेल खान भी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। काले कपड़े पहने अभिनेता ने अनिल मेहता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अपना सिर नीचे रखा।

मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता का बुधवार को निधन हो गया। उस समय एक्ट्रेस पुणे में थी जहां से वह फौरन मुंबई लौट आई। वहीं, जब अनिल के दुखद निधन की खबर आई तो अरबाज खान उनके घर पहुंचने वाले पहले लोगों में से थे। उनके पिता सलीम खान, मां सलमा खान, भाई सोहेल खान और बहन अलवीरा अग्निहोत्री भी आयशा मनोर पहुंचे, जहां अनिल पत्नी जॉयस संग रहते थे।

अनिल मेहता ने बुधवार सुबह कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि बुधवार रात करीब 8 बजे पोस्टमार्टम किया गया। एक अंदरूनी सूत्र ने खुलासा किया कि रिपोर्ट में मेहता की मौत का कारण ‘कई चोटें’ बताई गई हैं। अधिक जानकारी का इंतजार है।

Arbaaz Khan and Sshura Khan attend the funeral of Malaika Arora’s father#malaiakarora#malaikaarorafather#arbaazkhan#sshurakhan#entertainment#bollywoodpic.twitter.com/YsYKsIfNej