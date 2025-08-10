Mahavatar Narsimha Box Office Report: 175 करोड़ की कमाई, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 10, 2025 18:40 IST2025-08-10T18:39:17+5:302025-08-10T18:40:15+5:30
Mahavatar Narsimha Box Office Report: देश के सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर कुल 104.14 करोड़ रुपये की कमाई की है। वैश्विक स्तर पर इस फिल्म की कमाई 175 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
Mahavatar Narsimha Box Office Report: अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म ‘‘महावतार नरसिम्हा’’ ने देशभर में टिकट खिड़की पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। शिल्पा धवन, कुशाल देसाई और चैतन्य देसाई द्वारा निर्मित यह फिल्म ‘क्लीम प्रोडक्शंस’ के बैनर तले बनी है और इसे होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। निर्माताओं के अनुसार, फिल्म ने देश के सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर कुल 104.14 करोड़ रुपये की कमाई की है। वैश्विक स्तर पर इस फिल्म की कमाई 175 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
यह फिल्म 25 जुलाई को रिलीज हुई थी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई है। यह पहली हिंदी एनिमेटेड फिल्म भी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। यह फिल्म ‘‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स’’ नामक सात-भाग वाली एनिमेटेड श्रृंखला का हिस्सा है।
आगामी कड़ियों में ‘‘महावतार परशुराम’’ (2027), ‘‘महावतार रघुनंदन’’ (2029), ‘‘महावतार द्वारकाधीश’’ (2031) और ‘‘महावतार गोकुलानंद’’ (2033) शामिल हैं। ‘‘महावतार कल्कि पार्ट 1’’ 2035 में और ‘‘महावतार कल्कि पार्ट 2’’ 2037 में रिलीज होगी। फिल्म को विश्वभर के सिनेमाघरों में 2डी और 3डी प्रारूप में हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज किया गया।