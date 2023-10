Leo Trailer Out: थलपति विजय की मूवी 'लियो' ट्रेलर इवेंट के दौरान हंगामा, फैन्स ने थिएटर में मचाया उपद्रव; वीडियो वायरल

Highlights 'लियो' का ट्रेलर 5 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था। चेन्नई में रोहिणी सिल्वरस्क्रीन्स ने प्रशंसकों के लिए एक स्क्रीनिंग आयोजित की। अनियंत्रित प्रशंसकों ने जमकर हंगामा किया और सीटों को नुकसान पहुंचाया।

Leo Trailer Out: साउथ सुपरस्टार विजय थलपति की अपकमिंग मूवी का खुमार फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म 'लियो' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। निर्माताओं ने 5 अक्टूबर को फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया।

इसके बाद ट्रेलर को चेन्नई के रोहिणी सिल्वरस्क्रीन्स में प्रदर्शित किया गया। विशेष आयोजन के लिए विजय के प्रशंसकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश प्रदान किया गया था। हालाँकि, जैसे ही स्क्रीनिंग खत्म हुई, प्रबंधन यह देखकर हैरान रह गया कि प्रशंसकों द्वारा अतिउत्साह और अनियंत्रित व्यवहार के कारण कई कुर्सियाँ टूट गईं।

थलपति विजय की 'लियो' 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का प्री-रिलीज प्रमोशन 5 अक्टूबर को ट्रेलर लॉन्च के साथ शुरू हुआ।

'लियो' की ट्रेलर स्क्रीनिंग के लिए चेन्नई में रोहिणी सिल्वरस्क्रीन्स के बाहर सैकड़ों प्रशंसक एकत्र हुए। जैसे ही गेट खुले, वे परिसर के अंदर भाग गये। हालांकि, भीड़भाड़ और अतिउत्साही प्रशंसकों की वजह से रोहिणी थिएटर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। विजय के प्रशंसकों द्वारा कई कुर्सियाँ तोड़ दी गईं।

This is how fans spoil the name of #ThalapathyVijay. #Rohini theatre arranged trailer screening for #Leo and they destroyed whole theater set up😬🤦‍♂️#LeoTrailerDay Disappointed#LeoTrailer#ArjunSarja#RohiniTheatrepic.twitter.com/VGTuf8CvaK