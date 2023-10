Leo Release Today: थलपति विजय की 'लियो' हुई रिलीज, पहले ही दिन सिनेमाघरों में फैन्स की उमड़ी भीड़

Leo Release Today: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'लियो' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही केरल के सिनेमा हॉल में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई लोगों ने 'लियो' को सुबह 4 बजे सिनेमाघरों में भी देखा।

सिनेमाघरों के कई दृश्यों से पता चलता है कि फिल्म के लिए प्रशंसकों का उत्साह अब तक के उच्चतम स्तर पर है क्योंकि दर्शकों ने सिनेमाघरों में नृत्य किया, खुशी मनाई और हूटिंग की, और पटाखे भी फोड़े।

सिनेमाघरों में फैन्स का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। थलपति विजय और निर्देशक लोकेश कनगराज की 'लियो' 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में भव्य रिलीज हुई। तिरुवनंतपुरम में, प्रशंसकों ने सुबह 4 बजे के शो में सिनेमाघरों के अंदर नृत्य करते हुए फिल्म का जश्न मनाया।

उन्होंने अपने पसंदीदा सुपरस्टार के लिए चीयर भी किया। 'लियो' के ट्रेलर रिलीज के दौरान चेन्नई के रोहिणी थिएटर में अभूतपूर्व भीड़ जमा होने के बाद और यहां तक कि कल शाम जब टिकट बुकिंग खोली गई, तो आज थिएटर में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। फिल्म के पहले दिन पहले शो के दौरान बढ़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए।

#WATCH | Kerala: Fans throng Sree Padmanabha Theatre in Thiruvananthapuram to watch the early morning show of Tamil actor Vijay's film 'Leo'. pic.twitter.com/76nIIbWGHP