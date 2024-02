Lal Salaam: एक्स-वाइफ ऐश्वर्या की मूवी 'लाल सलाम' पर धनुष ने किया रिएक्ट, रजनीकांत के लिए मांगी दुआ; कही ये बात

Highlights 'लाल सलाम' का निर्देशन ऐश्वर्या रजनीकांत ने किया है इसमें विष्णु विशाल, विक्रांत और रजनीकांत हैं

Lal Salaam: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'लाल सलाम' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। थलाइवा को देखने के लिए उनके फैन्स बेहद उत्सुक हैं। स्टार की इस फिल्म का निर्देशन उनकी बेटी और साउथ स्टार धनुष की एक्स पत्नी ऐश्वर्या ने किया है। फिल्म के रिलीज के साथ ही धनुष ने रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पूर्व पति धनुष ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 'लाल सलाम' के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने लिखा: "लाल सलाम ट्रेलर की शुभकामनाएं, टीम को और थलाइवा को बेस्ट विशेज, गॉड ब्लेस।"

भले ही धनुष ने थलाइवर रजनीकांत के प्रशंसक के रूप में अपनी उत्तेजना व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा।

Lal salaam trailer https://t.co/jUlBWLLtTX Best wishes to the team. God bless. #superstar#thalaivar