राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होना चाहते हैं KRK, ट्वीट कर मोहन भागवत से कही ये बात

Highlights अक्सर ही अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ ​​केआरके चर्चा का विषय बने रहते हैं ​​केआरके ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है

मुंबई: अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ ​​केआरके अक्सर ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। इस बार वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर किए गए एक ट्वीट को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल, सोमवार को केआरके ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इसी सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और आरएसएस को टैग कर एक ट्वीट भी किया।

Honourable @DrMohanBhagwat Ji, I am ready to join @RSSorg if #RSS needs me. 🙏🏼 @Dev_Fadnavis

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "माननीय डॉ मोहन भागवत जी, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मेरी जरूरत है तो मैं आरएसएस में शामिल होने के लिए तैयार हूं।" वहीं, केआरके के इस ट्वीट पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। बताते चलें कि इससे पहले कमाल राशिद खान ने ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेधा को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने फिल्म को रिव्यू करने की बात कही थी।

I will definitely review film #VikramVedha if Bollywood people won’t put me in jail again before the release of the film.