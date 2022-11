एसएस राजामौली की 'बाहुबली' पर KRK ने किया कटाक्ष, कहा- हॉलीवुड की फिल्मों से कॉपी किए हैं सीन, देखें वीडियो

Highlights केआरके बॉलीवुड अभिनेताओं, निर्देशकों या फिल्मों पर कटाक्ष करने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में उन्हें शाहरुख खान और उनकी लोकप्रियता की तुलना पुलकित सम्राट से करते हुए देखा गया था। सुपरस्टार से माफी मांगने और उनकी आने वाली फिल्म के लिए अपना पूरा समर्थन देने के बाद भी केआरके अक्सर शाहरुख और उनकी आने वाली फिल्म पठान का मजाक उड़ाते रहे हैं।

मुंबई: अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ ​​केआरके एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार खान जाने-माने निर्देशक एसएस राजामौली पर तंज कसते हुए नजर आए। केआरके ने ट्वीट करते हुए एक कोलाज वीडियो साझा किया है, जिसमें एक तरफ फिल्म बाहुबली के कुछ सीन हैं तो दूसरी तरफ हॉलीवुड की कुछ फिल्मों के सीन नजर आ रहे हैं।

This is the copy universe of so called genius director @ssrajamouli ! He does copy each scene from foreign films. pic.twitter.com/slryZwdnlM

ट्वीट करते हुए कमाल राशिद खान ने दावा किया है कि एसएस राजामौली ने हॉलीवुड की कई फिल्मों से सीन कॉपी करके बाहुबली फिल्म का निर्माण किया है। वीडियो साझा करते हुए केआरके ने कैप्शन में लिखा, "ये तथाकथित जीनियस डायरेक्टर एसएस राजामौली की कॉपी यूनिवर्स है! वह विदेशी फिल्मों के हर सीन को कॉपी करते हैं।" केआरके बॉलीवुड अभिनेताओं, निर्देशकों या फिल्मों पर कटाक्ष करने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं।

I can say with full confidence, Ki Agar #SRK in entry Bollywood Main Aaj Hoti, Toh SRK Bhi Utna Hi Bada Super star Hota, Jitna Ki Pulkit Samrat. SRK was lucky to get launch in the era of #GemsOfBollywood#GemsOfCopywood.