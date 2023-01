KL Rahul Athiya Shetty Wedding: केएल राहुल-अथिया की शादी के बाद सुनील शेट्टी बोले- मैं अब ससुर बन गया हूं

Highlights अथिया 23 जनवरी को बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल के साथ शादी के बंधन में बंध गईं दोनों की शादी सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्महाउस पर हुई सुनील शेट्टी और बेटे अहान शेट्टी ने पापराजी (फोटो जर्नलिस्ट) को मिठाई बांटीं

KL Rahul Athiya Shetty Wedding: अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की शादी क्रिकेटर केएल राहुल से होने के बाद अभिनेता पापराजी से कहा कि वह अब आधिकारिक रूप से ससुर बन गए हैं। अथिया 23 जनवरी को बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर केएल राहुल के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। अथिया और केएल राहुल की शादी सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्महाउस पर हुई। शादी का समारोह बहुत ही निजी था, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त-रिश्तेदार ही शामिल हुए। शादी होते हुए सुनील शेट्टी और उनके बेटे अहान शेट्टी ने पापराजी (फोटो जर्नलिस्ट) को मिठाई बांटीं और उनसे कहा कि वह अब ससुर बन गए हैं।

पपाराजी ने जब सुनील शेट्टी को बधाई देते हुए पूछा कि शादी कैसी रही तो उन्होंने कहा, 'एक छोटी सी फैमिली है। सबकुछ अच्छा रहा। रोल नया नहीं, फादर का ही है। मेरा बेटा ही है वो। अब तो मैं फादर-इन-लॉ बन चुका हूं।' वहीं अहान शेट्टी ने कहा कि राहुल को वह हमेशा ही भाई मानते थे। अब वह खुश हैं कि केएल राहुल उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं।

As #AhanShetty distributes sweets to the media, #SunielShetty says that he is officially the father in law now. ✨#KLRahul#AthiyaShetty#KLRahulAthiyaShettyWeddingpic.twitter.com/O3el3Jw1Zc