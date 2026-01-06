17 साल की 'मिस्ट्री गर्ल' के साथ डेटिंग की अफवाहें फैलाने के बाद ऑनलाइन आलोचना का शिकार हुए कार्तिक आर्यन

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ अप्रत्याशित अफवाहें फैल रही हैं। इन अफवाहों में यह बताया जा रहा है कि एक्टर एक 'मिस्ट्री गर्ल' को डेट कर रहे हैं और उनके साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं। एक्टर की उस मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।

सोशल मीडिया यूज़र्स का आरोप है कि एक ही बीच से ली गई तस्वीरों में एक "मिस्ट्री गर्ल" दिख रही है, जिससे उन्हें लगता है कि कार्तिक छुट्टियों पर अकेले नहीं हैं। हालांकि, कार्तिक को तब भी आलोचना झेलनी पड़ी जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह 'मिस्ट्री गर्ल' 17 साल की है।

यह अटकलें तब शुरू हुईं जब कार्तिक ने गोवा में बीच पर आराम करते हुए अपनी एक फोटो पोस्ट की। इसके तुरंत बाद, Reddit के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे, जिसमें कार्तिक की पोस्ट की तुलना दूसरी तस्वीरों के कलेक्शन से की गई और यह सवाल उठाया गया कि बीच पर एक्टर के साथ कौन हो सकता है।

कई Reddit थ्रेड्स में दावा किया गया है कि लोगों ने दोनों पोस्ट को ध्यान से देखा और उनमें विज़ुअल समानताएं बताईं। उन्होंने बताया कि दिखने वाले लाउंजर, समुद्र तट का एंगल और बीच बेड का अरेंजमेंट लगभग एक जैसा लग रहा था।

अफवाहों में यह भी दावा किया गया था कि कार्तिक और वह महिला एक ही रिज़ॉर्ट में हो सकते हैं, जिसे उन लोगों ने और सपोर्ट किया जिन्होंने तौलिए रखने के तरीके पर ध्यान दिया और दावा किया कि ये पैटर्न काफी मिलते-जुलते थे।

कई Reddit यूज़र्स ने कार्तिक पर एक नाबालिग को डेट करने का आरोप लगाया। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिकनी पहने एक लड़की की फोटो शेयर करते हुए उसे एक्टर की गर्लफ्रैंड बताया है। साथ ही टेक्स्ट मैसेज भेजने के कुछ पुराने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, यह दावा करते हुए कि कार्तिक ने नाबालिग लड़की को मैसेज किए हैं।

कार्तिक आर्यन की मिस्ट्री गर्ल कौन है?

रेडिट यूज़र्स ने उस महिला की पहचान ग्रीस में जन्मी करीना कुबिलियूट के तौर पर की है। यूज़र्स के मुताबिक, करीना ने बीच की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो उसी जगह की लग रही हैं जहां कार्तिक ने अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। हालांकि, रेडिट कमेंट्स में दावा किया गया है कि करीना अभी UK में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन पब्लिक में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।

इसके अलावा, कुछ रेडिट यूज़र्स ने दावा किया कि यह बात ज़्यादा मशहूर होने से पहले कार्तिक ने सोशल मीडिया पर करीना को फॉलो किया था। कई पोस्ट के मुताबिक, जैसे ही यह बातचीत ज़्यादा गरमाई, यह फॉलो हटा दिया गया। हालांकि, कार्तिक आर्यन ने अभी तक इस विवाद पर कोई जवाब नहीं दिया है।

Web Title: Kartik Aaryan faced criticism after rumors spread that he was dating a 17-year-old 'mystery girl'.