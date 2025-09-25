Kareena Kapoor ने शुरू की 'दायरा' की शूटिंग, साउथ के एक्टर संग हाथ मिलाया
By संदीप दाहिमा | Updated: September 25, 2025 19:11 IST2025-09-25T19:11:32+5:302025-09-25T19:11:41+5:30
Kareena Kapoor Film: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर ने बृहस्पतिवार को निर्देशक मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में करीना पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। यह उनके करियर की 68वीं फिल्म है। इंस्टाग्राम पर करीना ने सेट की कई सारी वीडियो साझा करते हुए लिखा 'पहला दिन, 68वीं फिल्म। अद्भुत मेघना गुलजार और वास्तविक पृथ्वी के साथ ‘दायरा’.. प्यार और शुभकामनाएं।’’ ‘‘राजी’’,‘‘तलवार’’, ‘‘छपाक’’ और ‘‘सैम बहादुर’’ जैसी हिट फिल्में देने वाली मेघना ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर यह खबर साझा की और लिखा ' एक धुंधला और कटी-फटी रेखाओं का सफर... हमने आगाज कर दिया है।’’
दायरा एक अपराध और रोमांचक पृष्ठभूमि पर लिखी गयी फिल्म है जिसमें अपराध, दण्ड एवं न्याय से जुड़े सदियों पुराने विरोधाभास को उजागर किया गया है। इसमें वर्तमान समय की सच्चाइयों को समेटते हुए लोगों के मर्म को छूने का प्रयास किया गया है। इससे पहले करीना को तब्बू और कृति सैनन के साथ 2024 में आई फिल्म 'क्रू' तथा रोहित शेट्टी की फिल्म ' सिंघम अगेन' में अजय देवगन के साथ देखा गया था। सुकुमारन 2025 में फिल्म ' एल 2: एमपूरान' और 'सरजमीं' में काजोल और इब्राहिम अली खान के साथ नजर आए थे।