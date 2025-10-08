Highlights बॉक्स ऑफिस पर कांतारा: चैप्टर 1 का तूफान, 6 दिनों में कमाए 427.5 करोड़

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी की फिल्म "कांतारा: चैप्टर 1" ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और रिलीज के छह दिनों के भीतर दुनिया भर में 427.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। निर्माताओं ने एक बयान में यह जानकारी दी। दो अक्टूबर को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बांग्ला और अंग्रेजी में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्माण होम्बले फिल्म्स ने किया है। निर्माताओं ने कहा, "केवल छह दिन में ‘कांतारा: चैप्टर 1' ने दुनिया भर में 427.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है। इस तरह की असाधारण रफ्तार के साथ, फिल्म के एक सप्ताह के भीतर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की उम्मीद है और यह 1000 करोड़ रुपये की उपलब्धि के करीब पहुंच रही है।’’

'KANTARA CHAPTER 1' *HINDI* TRAILER IS HERE – 2 OCT 2025 RELEASE... The much-awaited #KantaraChapter1Trailer is now LIVE and it looks F-A-N-T-A-S-T-I-C.#RishabShetty stars in and directs #KantaraChapter1, the prequel to #Kantara… Produced by #VijayKiragandur.



🔗:… pic.twitter.com/jzXXa5cXb5 — taran adarsh (@taran_adarsh) September 22, 2025

यह फिल्म शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर ‘कांतारा’ की ‘प्रीक्वल’ है, जो अपनी जड़ों से जुड़ी कहानी, तटीय कर्नाटक की लोककथाओं को दिखाती है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की सफलता से उत्साहित ऋषभ शेट्टी ने कहा कि इसने उनके इस विश्वास को मजबूत किया है कि क्षेत्रीय कहानी को भी हर जगह स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहली फिल्म से 'कांतारा' की दुनिया शुरू की और तब से हम प्रकृति और मनुष्यों के बीच के संबंधों का पता लगा रहे हैं। यह कहानी तटीय कर्नाटक के हमारे लोकगीतों में निहित है, हम अपनी फिल्म में जनजातियों, लोककथाओं और देवी-देवताओं की पूजा के बारे में बात करना चाहते हैं।’’ शेट्टी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘तब से मेरे मन में यह विचार आया कि क्षेत्रीय कहानी भी सबके दिल को छू सकती है।

इस बार इस सफलता के साथ, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है कि हमारी फिल्म को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है।’’ शेट्टी सह-कलाकार जयराम, गुलशन देवैया, छायाकार अरविंद एस कश्यप, कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति शेट्टी और प्रोडक्शन बैनर होम्बले फिल्म्स के चौलवे गौड़ा के साथ एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। शेट्टी ने कहा, "हमने इस बार अपने मूल पर टिके रहने की कोशिश की है और दर्शकों ने इसकी सराहना की है। मुझे लगता है कि यह पिछली बार की तुलना में अधिक प्रभावी है, जिसके बारे में मैंने समीक्षाओं में सुना था।" शेट्टी को "कांतारा" के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था।

