शॉर्ट्स पहनकर मंदिर जाने पर कंगना रनौत ने एक युवती की लगाई क्लास, शेयर किया अपना अनुभव, देखें ट्वीट

Highlights बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी शुक्रवार को इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वेटिकन सिटी में उनके साथ हुई घटना के बारे में भी बात की। कंगना जल्द ही इमरजेंसी में दिखाई देने वाली हैं, जिसे उन्होंने खुद ही निर्देशित किया है।

मुंबई: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक युवती की कुछ तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें उसे शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनने हुए हिमांचल प्रदेश के मंदिर के बाहर देखा जा सकता है। यूजर्स को ये तस्वीरें बिलकुल पसंद नहीं आ रही हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी शुक्रवार को इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वेटिकन सिटी में उनके साथ हुई घटना के बारे में भी बात की।

कंगना ने लिखा, "ये पश्चिमी कपड़े हैं, गोरे लोगों द्वारा आविष्कार और प्रचारित किए गए, मैं एक बार वेटिकन में शॉर्ट्स और टीशर्ट पहने हुए थी, मुझे परिसर में भी जाने की अनुमति नहीं थी, मुझे अपने होटल वापस जाना पड़ा और कपड़े बदलने पड़े। कैजुअल की तरह नाइट ड्रेस पहनने वाले ये जोकर और कुछ नहीं बल्कि आलसी और लंगड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि वे कोई और मंशा रखने में सक्षम हैं लेकिन ऐसे मूर्खों के लिए सख्त नियम होने चाहिए।"

These are western clothes, invented and promoted by white people, I was once at the Vatican wearing shorts and t shirt, I wasn’t even allowed in the premises, I had to go back to my hotel and change…. These clowns who wear night dresses like they are casuals are nothing but lazy… https://t.co/EtPssi3ZZj