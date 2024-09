कंगना रनौत अभिनीत 'इमरजेंसी' को सेंसर बोर्ड की मंजूरी, छोटे-मोटे बदलाव पर निर्माताओं ने भरी हामी

नई दिल्ली: कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज होने से पहले विवादों में घिर गई थी, जिसके बाद कई सिख संगठनों ने उन्हें धमकियां दीं और फिर इस जंग में सेंसर बोर्ड की एंट्री हुई। मामले को बढ़ता देख सेंसर बोर्ड ने कुछ बदलावों के साथ फिल्म को 'UA' सर्टिफिकेट दे दिया है। हालांकि, इस बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं से तीन कट और तथ्यों से भरी जानकारी साझा करने की बात कही, जिसपर निर्माताओं ने बिना देरी के हामी भर दी, क्योंकि पिछले काफी समय से फिल्म की रिलीज बाधित थी।

'UA' सर्टिफिकेट का मतलब है कि फिल्म अब सभी उम्र के लोगों के लिए उचित है। सूत्रों के मुताबिक, निर्माताओं ने फिल्म को प्रमाणन के लिए 8 जुलाई को जमा किया था। 8 अगस्त को यानी कि लगभग तीन सप्ताह पहले अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सहित सिख संगठनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू की थी। एक क्षेत्रीय अधिकारी सीबीएफसी ने मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखकर 'UA' सर्टिफिकेट के लिए जांच समिति द्वारा आवश्यक 10 बड़े कट को संशोधित की जाने की जानकारी दी।

