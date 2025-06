कमल हासन ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लिखा पत्र, फिल्म 'ठग लाइफ' के कर्नाटक में रिलीज पर लगी रोक

Kamal Haasan News: अभिनेता कमल हासन ने कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के नाम एक पत्र लिखा है। कमल हसन ने कहा कि चेन्नई में ठग लाइफ ऑडियो लॉन्च पर उनकी टिप्पणियों को "गलत समझा गया" और स्पष्ट किया कि वे कर्नाटक में दिग्गज डॉ. राजकुमार के परिवार के लिए "वास्तविक स्नेह" से बाहर थे।

उन्होंने पत्र में लिखा, "मैं आपके दिनांक 30/05/2025 के पत्र का जवाब देता हूं। कर्नाटक के लोगों के प्रति गहरे सम्मान के कारण, मैं ईमानदारी से निम्नलिखित बातें प्रस्तुत करता हूं। मुझे दुख है कि ठग लाइफ ऑडियो लॉन्च पर मेरे बयान - दिग्गज डॉ. राजकुमार के परिवार, विशेष रूप से शिव राजकुमार के लिए वास्तविक स्नेह से कहा गया - को गलत समझा गया और संदर्भ से बाहर ले जाया गया। मेरे शब्दों का उद्देश्य केवल यह बताना था कि हम सभी एक हैं और एक ही परिवार से हैं और किसी भी तरह से कन्नड़ को कम नहीं करना है।"

कमल हासन का ये पत्र उस घटना के बाद आया है जब, कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। यह टिप्पणी उनके इस बयान पर विवाद के बाद की गई है कि "कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ है।"

Still no apology from Kamal Haasan. He says the Kannada people misunderstood his statement. #Thuglife#Kamalhassanpic.twitter.com/IjbDqkzwKk