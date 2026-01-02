केआरके कानूनी मुश्किल में फंसे, सीएम योगी के नाम से एक्स पर किया था मनगढ़ंत पोस्ट शेयर, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: एक्टर-राइटर कमाल आर खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से एक मनगढ़ंत बयान शेयर किया था। एक्स पर एक पोस्ट में, खान ने आदित्यनाथ की फोटो के साथ एक अखबार की क्लिपिंग का फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किया।

फर्जी स्क्रीनशॉट में आदित्यनाथ के हवाले से कहा गया था, "अगर हमें मुसलमानों, दलितों और यादवों के वोट नहीं भी मिलते हैं, तो भी हम सरकार बनाएंगे।" पोस्ट शेयर करते हुए केआरके ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर भी कुछ कमेंट किए। हालांकि, बाद में पता चला कि कंटेंट फर्जी और एडिट किया हुआ था, जिसके बाद फिल्म क्रिटिक ने माफी मांगी।

खान ने X पर पोस्ट करते हुए आदित्यनाथ और उनके ऑफिस को टैग किया, "मैं CM योगी आदित्यनाथ से एक पोस्ट शेयर करने के लिए माफी मांगता हूं, जो ओरिजिनल नहीं था। जब मुझे पता चला कि यह ओरिजिनल नहीं है, तो मैंने कुछ मिनटों बाद पोस्ट डिलीट कर दिया। मैं भविष्य में सावधान रहने का वादा करता हूं। धन्यवाद!" उन्होंने अपनी पोस्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को भी टैग किया।

KRK के खिलाफ FIR दर्ज

हालांकि केआरके ने फेक पोस्ट शेयर करने के लिए माफी मांग ली है और उसे डिलीट भी कर दिया है, लेकिन लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है। FIR लखनऊ के नरही इलाके के राजकुमार तिवारी की शिकायत के बाद दर्ज की गई।

तिवारी ने आरोप लगाया कि केआरके ने आदित्यनाथ के बारे में फेक पोस्ट शेयर करके हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उत्तर प्रदेश सरकार की इमेज खराब करने की कोशिश की है। तिवारी ने अपनी शिकायत में लिखा, "एक अखबार की मनगढ़ंत क्लिपिंग का इस्तेमाल करके महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) के नाम से एक झूठा और फेक बयान जोड़ा गया। यह उनकी इमेज खराब करने की कोशिश है, जो निंदनीय है। इससे हिंदू समुदाय में गुस्सा है।" पुलिस ने अब केआरके के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है।
 

