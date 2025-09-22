Jolly LLB 3 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 53.5 करोड़, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की शानदार एक्टिंग...

September 22, 2025

Jolly LLB 3: अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के तीन दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

Jolly LLB 3: अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के तीन दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म ‘कोर्टरूम कॉमेडी’ शृंखला का तीसरा भाग है, जिसकी शुरुआत 2013 में आई ‘जॉली एलएलबी’ से हुई थी। जिसमें अरशद वारसी ने मेरठ के एक बदकिस्मत वकील जॉली त्यागी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2017 में ‘जॉली एलएलबी 2’ आई, जिसमें कुमार ने कानपुर के एक संघर्षरत वकील जॉली मिश्रा की भूमिका निभाई थी। फिल्मों की कमाई पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘सैकनिल्क’ के अनुसार, फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 53.5 करोड़ रुपये की कमाई की है।

तीसरे दिन की कमाई 21 करोड़ रुपये रही। स्टार स्टूडियो 18 द्वारा निर्मित, ‘जॉली एलएलबी 3’ का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है, जो पिछली दो फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके है। इसमें अमृता राव और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ‘जॉली एलएलबी 3’ के अलावा अक्षय कुमार ‘वेलकम टू द जंगल’ में भी नजर आएंगे, जो ‘वेलकम’ फिल्म शृंखला की तीसरी फिल्म है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े और मानुषी छिल्लर जैसे सितारे शामिल हैं। उनकी अन्य परियोजनाओं में ‘हेरा फेरी 3’ और एक ‘हॉरर-कॉमेडी’ फिल्म ‘भूत बंगला’ शामिल है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, तब्बू और वामिका गब्बी भी दिखाई देंगे। इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है।

