'जिहाद ने सनातन की मुहिम और कन्हैयालाल जी के न्याय की कोशिशों पर थूक दिया': 'उदयपुर फाइल्स' के प्रति दर्शकों की उदासीनता के बाद बोले निर्माता
By रुस्तम राणा | Updated: August 16, 2025 14:45 IST2025-08-16T14:45:17+5:302025-08-16T14:45:17+5:30
फिल्म के निर्माता अमित जानी ने ट्विटर पर हिंदू दर्शकों पर "उदयपुर फाइल्स" न देखकर "सैय्यारा" और नई रिलीज़ "वॉर 2" और "कुली" देखने का आरोप लगाया।
नई दिल्ली: विजय राज अभिनीत "उदयपुर फाइल्स" 8 अगस्त, 2025 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शुक्रवार को, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने ट्विटर पर हिंदू दर्शकों पर "उदयपुर फाइल्स" न देखकर "सैय्यारा" और नई रिलीज़ "वॉर 2" और "कुली" देखने का आरोप लगाया। अमित ने ट्वीट किया, "जिहाद ने सनातन की मुहिम और कन्हैया लाल जी के न्याय की कोशिशों पर थूक दिया.."
वीडियो में उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि उनकी फिल्म "उदयपुर फाइल्स" अगले दो दिनों में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह हिंदू लोग मरकर सो रहे हैं। जानी ने दर्शकों को "सैय्यारा" देखने के लिए आड़े हाथों लिया, क्योंकि उनके अनुसार यह नग्नता और अश्लीलता को बढ़ावा देती है।
उन्होंने यह भी कहा कि अब दर्शक "वॉर 2" और "कुली" देखकर निर्माताओं को करोड़ों रुपये देंगे और सिनेमाघर हाउसफुल रहेंगे। लेकिन, दर्जी कन्हैया लाल की सच्ची कहानी दिखाने वाली "उदयपुर फाइल्स" देखने के लिए किसी के पास समय और पैसा नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें लगभग 10-12 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
जिहाद ने सनातन की मुहिम और कन्हैयालाल जी के न्याय की कोशिशों पर थूक दिया.. #UdaipurFilespic.twitter.com/MfXwk8G7BC— Amit Jani (@AmitJaniIND) August 15, 2025
उदयपुर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, उदयपुर फाइल्स ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है।