जावेद अख्तर का एक्स अकाउंट हुआ हैक, वरिष्ठ बॉलीवुड गीतकार ने कही ये बात, जानें

Highlights कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह जावेद अख्तर भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बॉलीवुड के वरिष्ठ गीतकार अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर अहम मुद्दों पर अपनी राय साझा करते रहते हैं। वह इसे अपने दर्शकों से जुड़ने के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं।

मुंबई: कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह जावेद अख्तर भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बॉलीवुड के वरिष्ठ गीतकार अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर अहम मुद्दों पर अपनी राय साझा करते रहते हैं। वह इसे अपने दर्शकों से जुड़ने के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अब एक्टर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक दिन पहले उनका एक्स अकाउंट हैक हो गया था।

इसके अलावा उनके एक्स अकाउंट से भारतीय ओलंपिक टीम को लेकर एक ट्वीट किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्वीट करने वाले अख्तर नहीं थे। बता दें कि एक्स पर उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

28 जुलाई की शाम को जावेद अख्तर ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने प्रशंसकों को जानकारी दी कि उनके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई है। अख्तर ने यह भी कहा कि मौजूदा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के बारे में एक पोस्ट उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके हैकर्स द्वारा की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंधित ट्वीट हटा दिया गया है। जावेद अख्तर ने रविवार रात अपने पेज पर अपडेट साझा किया।

My X ID is hacked . There is a message ostensibly from my account about our Indian team for Olympics . It is totally harmless but not sent by me . We are in the process of complaining to the concern authorities in X .