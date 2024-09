'IC 814: The Kandahar Hijack' सीरीज में होगा ये बदलाव, विरोध के बाद नेटफ्लिक्स ने लिया फैसला

IC 814: The Kandahar Hijack: विवादों से घिरी नेटफ्लिक्स की सीरीज 'आईसी 814': द कंधार हाईजैक में बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। विरोध और विवादों से घिरने के बाद नेटफ्लिक्स की कंटेंट उपाध्यक्ष मोनिका शेरगिल ने मंगलवार को बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर शो में एक डिस्क्लेमर के रूप में आतंकवादियों के असली नाम शामिल किए हैं।

नेटफ्लिक्स की कंटेंट उपाध्यक्ष ने कहा, "1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के अपहरण से अपरिचित दर्शकों के लाभ के लिए, ओपनिंग डिस्क्लेमर को अपहर्ताओं के वास्तविक और कोड नामों को शामिल करने के लिए योजनाबद्ध किया गया है। वेब सीरीज में कोड नाम उन लोगों को दर्शाते हैं जिनका उपयोग अपहरणकर्ताओं के दौरान किया गया था।"

नेटफ्लिक्स की ओर से शेरगिल ने कहा कि मंच उनकी कहानियों में प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा, "भारत में कहानी कहने की एक समृद्ध संस्कृति है और हम इन कहानियों और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Netflix India issues an official statement addressing the controversy around its original, IC814- The Kandahar Attack- "... For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of the Indian Airlines flight 814, the opening disclaimer has…