Hurun India Rich List 2025: शाहरुख खान के पास 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति, 7,790 करोड़ रुपये के साथ नंबर-2 पर जूही चावला, देखिए टॉप-5 लिस्ट

Highlights आईपीएल फ्रेंचाइज़ी का सह-स्वामित्व, शराब कंपनियों में निवेश और अन्य व्यावसायिक हित शामिल हैं। सबसे अमीर भारतीयों की इस सूची में अभिनेत्री जूही चावला दूसरी सबसे अमीर फिल्मी हस्ती हैं। चावला और उनके परिवार के पास मशहूर हस्तियों के बीच दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति है।

Hurun India Rich List 2025: मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। बुधवार को जारी धनाढ्य लोगों की सूची में यह जानकारी दी गई। 'एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025' के मुताबिक, शाहरुख इस सूची में शामिल सबसे अमीर बॉलीवुड हस्ती हैं। शाहरुख और उनका परिवार रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी का संचालन करता है और उन्होंने कई अलग क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है। इनमें आईपीएल फ्रेंचाइज़ी का सह-स्वामित्व, शराब कंपनियों में निवेश और अन्य व्यावसायिक हित शामिल हैं।

Hurun India Rich List 2025: टॉप-5 लिस्ट

शाहरुख खानः 12,490 करोड़ रुपये

जूही चावलाः 7,790 करोड़ रुपये

ऋतिक रोशनः 2,160 करोड़ रुपये

करण जौहरः 1,880 करोड़ रुपये

अमिताभ बच्चनः 1,630 करोड़ रुपये

सबसे अमीर भारतीयों की इस सूची में अभिनेत्री जूही चावला दूसरी सबसे अमीर फिल्मी हस्ती हैं। उनकी कुल संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये है। चावला कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम में भी शाहरुख की व्यवसायी भागीदार हैं। सूची के मुताबिक, चावला और उनके परिवार के पास मशहूर हस्तियों के बीच दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति है।

अभिनेता ऋतिक रोशन 2,160 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। ऋतिक के व्यवसाय में जीवनशैली और फिटनेस ब्रांड एचआरएक्स शामिल है। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस बैनर के साथ मिलकर 1,880 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। इस सूची में अनुभवी अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये आंकी गई है।

Web Title: Hurun India Rich List 2025 Shahrukh Khan assets worth Rs 12,490 crore Juhi Chawla number 2 Rs 7,790 crore see top-5 list