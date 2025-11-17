Watch: हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में हुमा कुरैशी को BF रचित सिंह ने दिया रोमांटिक हग और किस

मुंबई: बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी और एक्टिंग कोच रचित सिंह के डेटिंग की खबरें लंबे समय से चल रही हैं और बताया जा रहा है कि दोनों ने इसी साल सितंबर में सगाई कर ली है। हाल ही में यह जोड़ा मिंत्रा के MyGlamFest में शामिल हुआ, जहाँ वे हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट का आनंद लेते नज़र आए। इस कार्यक्रम के कुछ वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें से एक में हुमा और रचित एक-दूसरे के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हिमेश रेशमिया के गानों पर थिरकते हुए, रचित हुमा को पीछे से गले लगाते और उनके सिर पर चुंबन करते हुए दिखाई दिए। हालाँकि, जैसे ही हुमा ने उन्हें कैमरों द्वारा उन्हें कैद किए जाने के बारे में आगाह किया, उन्होंने तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए और पीछे हट गए। हुमा ने इस कार्यक्रम में मुनव्वर फारुकी, सान्या मल्होत्रा ​​और रचित के साथ हुक्का बार में थिरकते हुए कुछ वीडियो भी शेयर किए। रचित ने काले रंग की टी-शर्ट और मैचिंग ट्राउज़र में कैज़ुअल लुक अपनाया, वहीं हुमा नीले डेनिम टॉप और शॉर्ट्स के साथ भूरे रंग के बूट्स में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

हुमा कुरैशी और रचित सिंह के रिश्ते के बारे में

हुमा और रचित के बीच लंबे समय से डेटिंग की खबरें आ रही हैं। सूत्र के मुताबिक, "हुमा और रचित पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में हैं, और रविवार को उन्होंने एक निजी समारोह में हुमा को प्रपोज़ किया, और उन्होंने हाँ कह दिया। यह एक अंतरंग रिश्ता था जो अमेरिका में हुआ था। उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे इसे सार्वजनिक रूप से कब घोषित करेंगे।"

इस बीच, हुमा को दिल्ली क्राइम सीज़न 3 में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिल रही है। वह मीना का किरदार निभा रही हैं, जिसे बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक दुर्जेय खलनायिका है जो मानव तस्करी का नेटवर्क चलाती है। यह शो, जिसमें शेफाली शाह भी मुख्य भूमिका में हैं, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रहा है। वह अगली बार गीतू मोहनदास की टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में दिखाई देंगी, जो एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर हैं। यह फिल्म 2026 में रिलीज़ होने वाली है।

Web Title: Huma Qureshi gets a romantic hug and kiss from rumoured boyfriend Rachit Singh at Himesh Reshammiya's concert