हुमा कुरैशी की फिल्म Single Salma अक्टूबर 31 को रिलीज होगी

Huma Qureshi Movie: अभिनेत्री हुमा कुरैशी अभिनीत फिल्म ‘सिंगल सलमा’ बड़े पर्दे पर 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। ‘कॉमेडी कपल’ और ‘गच्ची’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए अपनी पहचान बनाने वाले नचिकेत सामंत ने इस फिल्म को निर्देशित किया है तथा इसमें सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कुरैशी ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर फिल्म के एक पोस्टर के साथ यह घोषणा साझा करते हुए लिखा, ‘‘लखनऊ और लंदन - दो शहर, दो लड़के और एक सवाल - आखिर कौन बनेगा ‘सिंगल सलमा’ का बलमा, किस्से होगी सलमा की शादी। ट्रेलर कल आएगा।

Lucknow aur London - do शहर, do ladke aur ek sawaal - aakhir kaun banega #SingleSalma ka balma, किससे hogi Salma ki shaadi? 👩‍❤️‍👨

Trailer out tomorrow! In cinemas 31st October. pic.twitter.com/b2bGTOy9nZ — Star Studios (@starstudios_) September 29, 2025

फिल्म रिलीज 31 अक्टूबर को होगी।’’ मुदस्सर अजीज, अमीना खान और रवि कुमार द्वारा लिखी गई यह कहानी एक महिला सलमा (कुरैशी द्वारा अभिनीत) के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में सलमा अपने परिवार का सहारा बनने के लिए जिंदगी भर काम करती है; हालांकि उसकी पहचान अब भी एकल है क्योंकि वह अविवाहित है और स्थिर नहीं है। यह फिल्म ‘वायकॉम18 स्टूडियोज’ द्वारा ‘एलेमेन3 एंटरटेनमेंट’ के सहयोग से प्रस्तुत की जा रही है। हाल में 19 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ में कुरैशी ने अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेता अरशद वारसी के साथ अभिनय किया है तथा फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है।

Web Title: Huma Qureshi film Single Salma will release on 31 October 2025