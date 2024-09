कैसे हुई मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानें

Malaika Arora Father Death Updates: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और सलमान खान की एक्स भाभी मलाइका अरोड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक्ट्रेस के पिता की अचानक से मौत ने न सिर्फ परिवार बल्कि इंडस्ट्री को भी सदमे में डाल दिया है। मलाइका अरोड़ा के सौतेले पिता अनिल मेहता की दुखद मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है।

Malaika Arora’s father, Anil Arora, has reportedly died by suicide. ANI said he jumped from a terrace, and an investigation is underway.



Police were seen at Malaika's mother's house following the passing of her father, Anil Arora. Arbaaz Khan also arrived at the residence to… pic.twitter.com/QWMJGju6Kl — Mid Day (@mid_day) September 11, 2024

अनिल मेहता की 11 तारीख बुधवार को घर की छठी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को सुसाइड बताया जा रहा है वहीं, परिवार का दावा है कि यह एक हादसा है। इस बीच, आज शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मौत का असल खुलासा हुआ है। उनका पोस्टमार्टम बांद्रा के भाभा अस्पताल में किया गया।

Why things are always so complex and messy in bollywood. Now as per this post the person who died was not Anil Arora but he was Anil Kuldip Mehta. Father was Anil Kuldip Mehta, Mother is Joyce Polycarp but Daughters are #MalaikaArora and Amrita Arora. How?

Not only this but the… pic.twitter.com/fmPwn2Wshp — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 11, 2024

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम से पता चला है कि अनिल मेहता की मौत कई चोटों के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, अनिल मेहता ने आत्महत्या करने से कुछ क्षण पहले मलाइका और अमृता को फोन किया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, "मैं बीमार और थका हुआ हूं।"

कथित तौर पर, मलाइका की मां जॉयस ने भी पुलिस को बताया कि जब अनिल की मौत हुई, तब वह घर में ही थीं। उनके अनुसार, अनिल हर सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते थे। जिस दिन उनकी मौत हुई, वह बालकनी में उन्हें देखने गईं, लेकिन वह नहीं मिले। जब वह रेलिंग पर झुकीं, तो उन्होंने देखा कि बॉडीगार्ड मदद के लिए चिल्ला रहा था। जॉयस ने पुलिस को यह भी बताया कि अनिल को कोई बीमारी नहीं थी और उनके घुटने में मामूली दर्द था।

इस बीच, आज मलाइका के पिता का अंतिम संस्कार सांताक्रूज के हिंदू श्मशान घाट में हुआ। इस दौरान एक्ट्रेस और उनका परिवार साथ नजर आया।

I admire how Arbaaz Khan and every member of the Khan family are supporting and standing by Malaika Arora.



It takes courage and a big heart to let go of the past and stay united during tough times.#ArbaazKhan 👏🙌#AmritaArora#KareenaKapoor#MalaikaArora#AnilArorapic.twitter.com/egu9A0InbL — Maulik Jadav (@iMaulikJadavBJP) September 12, 2024

