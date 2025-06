100 करोड़ के पार पहुंची 'हाउसफुल 5', बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश

Housefull 5: अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और जैकलीन फर्नांडिस अभिनीत फिल्म ‘हाउसफुल 5’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। निर्माताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ‘हाउसफुल 5’ का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया है। यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई 'हाउसफुल' का पांचवा भाग है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन बैनर 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' द्वारा निर्मित ‘हाउसफुल 5’ सिनेमा घरों में छह जून को रिलीज हुई थी।

