'हमारे बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, फिल्म ने अपना जादू चलाया': ऑस्कर लेकर भारत लौटीं ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’की निर्माता गुनीत मोंगा

Highlights ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ तमिल भाषा में बनी वृत्तचित्र है। इसने ‘डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट’ श्रेणी में भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता है। ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित और मोंगा और अचिन जैन द्वारा निर्मित है।

मुंबईः ऑस्कर जीतने के बाद भारत लौटीं 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' की निर्माता गुनीत मोंगा ने कहा कि हमारे बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। हमारी श्रेणी में एक और फिल्म थी जिसे मलाला (नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई) ने समर्थन दिया था। मोंगा ने कहा, हमारी फिल्म ने सभी देशों, हर उम्र के लोगों में काम किया... जिस तरह का प्यार हमें दुनिया भर से मिल रहा है, फिल्म ने अपना जादू चलाया।

गौरतलब है कि तमिल भाषा के वृत्तचित्र ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने ‘डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट’ श्रेणी में भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता है। कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित ओटीटी (ओवर-द-टॉप) मंच ‘नेटफ्लिक्स’ के इस वृत्तचित्र ने इस श्रेणी में ‘हॉलआउट’, ‘हाउ डू यू मेजरमेंट ए ईयर?’, ‘द मार्था मिशेल इफेक्ट’ और ‘स्ट्रेंजर एट द गेट’ को मात दी थी ।

Mumbai | We had big competition. There was another film in our category which was supported by Malala (Nobel laureate Malala Yousafzai). Our film worked across countries, ages...the kind of love we are getting from across the world, the film worked its magic: Guneet Monga,… https://t.co/MZguTY2x5hpic.twitter.com/Jwlch3RlOS