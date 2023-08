नूंह हिंसा पर हिंदू संगठनों की निंदा करते हुए गोविंदा का ट्वीट वायरल, एक्टर ने वीडियो जारी कर बताई कही ये बात

Highlights नूंह हिंसा की निंदा करते हुए गोविंदा का ट्वीट वायरल एक्टर का कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है गुरुवार को गोविंदा ने वीडियो शेयर कर इसकी सच्चाई बताई

मुंबई: हरियाणा के नूंह औु गुरुग्राम में दो गुटों के बीच हुई हिंसा को लेकर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर कई यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और अभिनेता के ट्वीट पर नाराजगी जताई है।

इस ट्वीट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और गोविंदा के खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच, गुरुवार को इंस्टाग्राम के जरिए गोविंदा ने एक वीडियो जारी किया।

इस वीडियो में एक्टर ट्वीट के पीछे की सच्चाई बता रहे हैं। गोविंदा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है और ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया।

दरअसल, बुधवार को उनके आधिकारिक ट्वीट से हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर शांति की अपील की गई थी। इस ट्वीट में लिखा था कि लोग शांति बनाए रखे ये जिन लोगों ने किया है उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस ट्वीट में एक समुदाय को दोषी बताते हुए ट्वीट किया गया था जिसे लेकर एक्टर का विरोध हो रहा है।

एक्टर गोविंदा ने अपने वीडियो में कहा कि वह ट्विटर पर एक्टिव नहीं हैं और कई सालों से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है।

यह खुलासा करते हुए कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, उन्होंने कहा, "कृपया हरियाणा के ट्वीट का श्रेय मुझे न दें। मैंने ऐसा नहीं किया है। किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। मैं अब साइबर क्राइम से शिकायत कर रहा हूं। मैं इस मामले को देखूंगा।"

उनके पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "मैं कहना चाहूंगा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, इसलिए कृपया हरियाणा के ट्वीट का श्रेय मुझे न दें। मैंने इसे पोस्ट नहीं किया है।"

गोविंदा का ट्विटर अकाउंट अब डिएक्टिवेट कर दिया गया है। हालाँकि, उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए।

Govinda tweeted condemning violence in Haryana.



He was badly abused by BJP.



He has now deactivated his account.



He can fight with goons in movies, but not in real. pic.twitter.com/lBJnnBIadF