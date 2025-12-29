'घर कब आओगे' टीज़र रिलीज़: 'बॉर्डर 2' के इस गाने को किया गया रिक्रिएट, सोनू निगम के साथ अरिजीत और विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज़, WATCH

By रुस्तम राणा | Updated: December 29, 2025 15:16 IST2025-12-29T15:16:59+5:302025-12-29T15:16:59+5:30

यह दमदार देशभक्ति गीत सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने गाया है। ओरिजिनल गाने का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था, और इसे मिथुन ने रिक्रिएट किया है।

'घर कब आओगे' टीज़र रिलीज़: 'बॉर्डर 2' के इस गाने को किया गया रिक्रिएट, सोनू निगम के साथ अरिजीत और विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज़, WATCH

नई दिल्ली: 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल, जिसका नाम 'बॉर्डर 2' है, के मेकर्स ने सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 को सोशल मीडिया पर 'घर कब आओगे' गाने का टीज़र रिलीज़ किया। यह दमदार देशभक्ति गीत सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने गाया है। ओरिजिनल गाने का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था, और इसे मिथुन ने रिक्रिएट किया है।

वीडियो शेयर करते हुए, टी-सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने लिखा, "भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े म्यूजिकल कोलैबोरेशन को देखने के लिए तैयार हो जाइए। हर दिल में बसे सदाबहार देशभक्ति गीत, "घर कब आओगे" का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला टीज़र पेश है, #BORDER2 से (sic)।"

घर कब आओगे पूरा गाना रिलीज़ डेट

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूरा गाना 2 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होगा। जबकि, फ़िल्म, बॉर्डर 2, 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है।

घर कब आओगे टीज़र पर इंटरनेट की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया यूज़र्स ने टीज़र पर अपने विचार शेयर किए हैं। एक यूज़र ने लिखा, "अरिजीत सिंह की आवाज़ का असर अलग ही होता है (sic)।" एक और YouTube यूज़र ने सिंगर्स के कोलैबोरेशन की तारीफ़ करते हुए कहा, "यार, एक गाने में 3 सबसे दिल को छू लेने वाले सिंगर। सोनू निगम, अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा। इसका बेसब्री से इंतज़ार है (sic)।"

