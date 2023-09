Fukrey 3 Trailer: अपनी पलटन के साथ दोबारा लौटे पुलकित सम्राट, जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ 'फुकरे 3' का ट्रेलर हुआ रिलीज

Highlights फुकरे 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा और पकंज त्रिपाठी समेत मल्टी स्टारर फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आ रहा है फिल्म सितंबर महीने के आखिरी में रिलीज होगी

Fukrey 3 Trailer: कॉमेडी से भरपूर फिल्म फुकरे 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा और पकंज त्रिपाठी समेत मल्टी स्टारर फिल्म के पहले दो पार्ट के सुपर हिट होने के बाद इसका तीसरा पार्ट जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

आज फुकरे 3 के ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इसने फैन्स की पुरानी यादें ताजा कर दी है। ट्रेलर को फैन्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस बार भी फैन्स को फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी।

फुकरे 3 का ट्रेलर पुलकित और वरुण की यादों की गलियों में चलते हुए उनके स्कूल के दिनों को फिर से याद करने के साथ शुरू होता है। फास्टफॉरवर्ड और वे ऋचा चड्ढा के खिलाफ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं जो अपनी 'पुरानी जिंदगी वापस' पाने पर तुली हुई है।

चुनावी तड़के के साथ एक तरफ हन्नी, चूचा और पंडित जी का गुट है तो वहीं दूसरी तरफ भोली पंजाबन हैं। ट्रेलर की उल्टी गिनती के बीच हाल ही में फुकरे 3 के नए पोस्टर का अनावरण किया गया। हालांकि, फिल्म के पहले दो पार्ट में अली फजल भी है लेकिन तीसरे पार्ट में वह नजर नहीं आ रहे हैं।

Directed by #MrighdeepSinghLamba… In *cinemas* 28 Sept 2023.



Stars #PulkitSamrat, #VarunSharma, #ManjotSingh, #RichaChadha and… pic.twitter.com/LIvuOkHrdV