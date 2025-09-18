फिल्म "ना हम समझ सके ना तुम" की शूटिंग 7 जनवरी 2026 से शुरू, निर्देशक आशीष माहेश्वरी की नई पारी

Highlights देव शर्मा, शक्ति कपूर, राहुल चौधरी और अब्बास खान मुख्य भूमिकाओं में थे। पढ़ाई लिखाई और व्यापार के कारण वे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे।

मुंबईः निर्माता से निर्देशक बने आशीष माहेश्वरी अपनी आगामी बॉलीवुड फिल्म "ना हम समझ सके ना तुम" की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर ली है, जो 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इस फिल्म के साथ, आशीष माहेश्वरी एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी आशीष माहेश्वरी ने अपने करियर की शुरुआत एक निर्माता के रूप में की थी। उन्होंने फिल्म "दोस्ती ज़िंदाबाद" का निर्माण किया था, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और जिसमें देव शर्मा, शक्ति कपूर, राहुल चौधरी और अब्बास खान मुख्य भूमिकाओं में थे।

इस फिल्म का निर्देशन पार्थो घोष ने किया था। इसके अलावा, उन्होंने फिल्म "रक्तभूमि" का भी निर्माण किया था, जिसमें रवि किशन और मोनालिसा मुख्य भूमिकाओं में थे। आशीष माहेश्वरी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान था, लेकिन पढ़ाई लिखाई और व्यापार के कारण वे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे।

अब उन्होंने पूरा समय फिल्मी दुनिया के लिए देने का विचार कर लिया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाऊं। मैं अपने दर्शकों के लिए एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वे इसे पसंद करेंगे।"

आशीष माहेश्वरी ने बताया कि फिल्म की कहानी पर बहुत मेहनत की गई है और लेखक पार्था अकरकर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, "पार्था अकरकर ने अपनी पटकथा और संवाद से इस फिल्म को चार चाँद लगा दिए हैं। मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ।" आशीष माहेश्वरी ने बताया कि फिल्म के कलाकारों का चयन जारी है।

जल्द ही फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ सभी स्टार कास्ट के नामों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमारे पास कई अच्छे कलाकार हैं और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को वे पसंद आएंगे।" आशीष माहेश्वरी की नई फिल्म "ना हम समझ सके ना तुम" एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जो दर्शकों को अपनी कहानी और निर्देशन से प्रभावित करेगी।

फिल्म की शूटिंग 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी और हमें उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होगी। श्रेया सिने विज़न के बैनर तले बन रही फिल्म "ना हम समझ सके ना तुम" की प्रेजेंटर शैलेश माहेश्वरी,निर्माता श्रुति माहेश्वरी ,लेखक और निर्देशक आशीष माहेश्वरी,सह निर्माता संजय भूषण और जावेद जानी मियां सैयद ,पटकथा और संवाद पार्था अकरकर,संगीतकार विश्वजीत भट्टाचार्य (बिबो) ,छायांकन अयूब अली खान ,कार्यकारी निर्माता मोहम्मद शाहनवाज हुसैन,कला देवेश और प्रचार संजय भूषण पटियाला है।

