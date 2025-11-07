Sulakshana Pandit Death: फिल्मी जगत की मशहूर सिंगर-एक्ट्रेस का निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Sulakshana Pandit Death: भारतीय फिल्म जगत की जानी-मानी हस्ती सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थीं। वह एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ-साथ एक प्रसिद्ध गायिका भी थीं। उनके भाई और संगीतकार ललित पंडित ने मिड-डे को उनके निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा, "आज रात लगभग 8 बजे उनका निधन हो गया। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उनका अंतिम संस्कार कल (7 नवंबर) दोपहर 12 बजे होगा।"

सुलक्षणा पंडित कौन थीं?

12 जुलाई, 1954 को जन्मी सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थीं। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने नौ साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था।

सुलक्षणा ने 1967 में पहली बार किसी फिल्म के लिए गाना गाया और अपनी फिल्मों में कई लोकप्रिय गाने गाए। 1967 में आई फिल्म 'तकदीर' में लता मंगेशकर के साथ उनका गाना 'सात समंदर पार से' बहुत हिट हुआ। 1976 में फिल्म 'संकल्प' के गाने 'तू ही सागर तू ही किनारा' के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

इस दौरान, उन्हें फिल्मों में अभिनय के प्रस्ताव भी मिलने लगे। 1975 में, उन्होंने फिल्म उलझन से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की।

सुलक्षणा पंडित ने कई उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया, जिनमें हेराफेरी, अपनापन, खानदान और वक़्त की दीवार शामिल हैं। इन वर्षों में, उन्होंने अपने दौर के कुछ प्रमुख अभिनेताओं, जैसे राजेश खन्ना, जीतेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया।

संजीव कुमार से एकतरफा प्यार में हारी दिल

उन्होंने संजीव कुमार के प्रति अपने प्रेम के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोनों ने 1975 की फिल्म उलझन में साथ काम किया। इसी फिल्म के सेट पर उन्हें संजीव कुमार से प्यार हो गया। हालाँकि, संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

इसके बाद, सुलक्षणा ने कुमार को प्रपोज किया, लेकिन कुमार ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इसलिए, उसके बाद सुलक्षणा ने कभी शादी नहीं की।

1985 में संजीव कुमार के निधन के बाद, वह पूरी तरह से टूट गईं और फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं। संयोग से, संजीव कुमार ने 6 नवंबर, 1985 को अंतिम सांस ली और सुलक्षणा ने भी उसी दिन अंतिम सांस ली।

