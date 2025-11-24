VIDEO: मुंबई में धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद भावुक हुईं ईशा देओल और हेमा मालिनी, पैप्स के सामने हाथ जोड़े

मुंबई: बॉलीवुड के 'ही-मैन', धर्मेंद्र, जिन्होंने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया, 89 साल की उम्र में मुंबई में अपने घर पर गुज़र गए। फ़िल्ममेकर करण जौहर ने एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन की खबर कन्फ़र्म की। देओल परिवार की तरफ़ से अभी ऑफ़िशियल बयान का इंतज़ार है। यह नुकसान 8 दिसंबर को उनके 90वें जन्मदिन से कुछ हफ़्ते पहले हुआ है।

धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को कड़ी पुलिस सिक्योरिटी में मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट ले जाया गया, जहाँ खबर आने के कुछ ही देर बाद चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद, उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल काफ़ी इमोशनल दिखीं। उन्होंने श्मशान घाट के बाहर जमा पैपराज़ी की तरफ़ हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, जायद खान, अमिताभ बच्चन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा, संजय दत्त और अनिल कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ शामिल हुए।

धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, दूसरी पत्नी एक्ट्रेस हेमा मालिनी, और छह बच्चे हैं, जिनमें उनकी पहली शादी से बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, और बेटियां विजेता और अजीता, और दूसरी शादी से बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल शामिल हैं।



Web Title: Emotional Esha Deol & Hema Malini Fold Their Hands At Paps After Dharmendra's Last Rites In Mumbai