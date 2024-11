Emergency release date: इस तारीख को रिलीज होगी कंगना रनौत-स्टारर 'इमरजेंसी?', भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ लिखा...

Highlights पहले यह फिल्म छह सितंबर को रिलीज नहीं हो पाई थी। पेश करने का आरोप लगाए जाने पर यह फिल्म विवादों में घिर गई थी। 21 महीने के लिए लगाए गए आपातकाल और उसके बाद की स्थिति पर आधारित है।

Emergency release date: अभिनेत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘इमरजेंसी’ के 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने की घोषणा की। अभिनेत्री व फिल्म निर्माता ने एक महीने पहले कहा था कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से सेंसर प्रमाण पत्र मिल गया है। इससे पहले यह फिल्म छह सितंबर को रिलीज नहीं हो पाई थी। राजनीतिक विषय पर आधारित इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने वाली रनौत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के अपने आधिकारिक पेज पर फिल्म की रिलीज की तारीख साझा की।

17th January 2025 – The epic saga of the nation’s most powerful woman and the moment that altered India’s destiny. #Emergency – Unveils Only in cinemas on 17.01.2025! @KanganaTeam@AnupamPKher#SatishKaushik@shreyastalpade1#MahimaChaudhry@milindrunning#VishakNair… pic.twitter.com/dC0gnYSNlW