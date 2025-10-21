दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक, सामने आई रिलीज डेट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 21, 2025 14:34 IST2025-10-21T14:34:19+5:302025-10-21T14:34:54+5:30
Dulquer Salmaan: जब वह अपनी नयी फिल्म के निर्माण को लेकर अपने चहेते फिल्म स्टार के साथ रचनात्मक मतभेदों का सामना करता है और उनकी जटिल दोस्ती की परीक्षा होती है।
Dulquer Salmaan: मलयालम सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता दुलकर सलमान अभिनीत फिल्म "कांथा"14 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अपनी "द हंट फॉर वीरप्पन" के लिए प्रसिद्ध सेल्वमणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण सलमान के ‘वेफेअरर फिलम्स’और राणा दग्गुबाती के ‘स्पिरिट मीडिया’ द्वारा किया गया है। फिल्म में सलमान के साथ भाग्यश्री बोरसे और समुथिरकानी पिल्लैयार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
निर्माताओं ने सोमवार को फिल्म की रिलीज होने की तारीख की घोषणा 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से की। पोस्ट में लिखा गया, "दीवाली अब और भी धमाकेदार होने वाली है!...‘कांथा’ 14 नवंबर से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रोशनी बिखेरेगी! आप सभी को दीवाली की शुभकामनाएं और हम जल्द ही सिनेमाघरों में मिलेंगे।’’
निर्माताओं के अनुसार, "कांथा"की कहानी 1950 के मद्रास पर आधारित है और एक फिल्म निर्माता के इर्द-गिर्द घूमती है। जब वह अपनी नयी फिल्म के निर्माण को लेकर अपने चहेते फिल्म स्टार के साथ रचनात्मक मतभेदों का सामना करता है और उनकी जटिल दोस्ती की परीक्षा होती है।
फिल्म में झानू चंथार ने संगीत दिया है और साईकृष्णा गडवाल तथा सुजाई जेम्स इसके कार्यकारी निर्माता हैं। इससे पहले यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।