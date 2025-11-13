VIDEO: शर्म नहीं आती... मीडिया पर भड़के एक्टर सनी देओल, देखें वीडियो

VIDEO: शर्म नहीं आती... मीडिया पर भड़के एक्टर सनी देओल, देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2025 14:30 IST2025-11-13T14:28:54+5:302025-11-13T14:30:39+5:30
अपने अस्वस्थ पिता धर्मेंद्र और परिवार को लेकर मीडिया की लगातार निगरानी से व्यथित अभिनेता सनी देओल ने बृहस्पतिवार को अपने घर के बाहर खड़े मीडियाकर्मियों पर नाराजगी जताई।
अपने अस्वस्थ पिता धर्मेंद्र और परिवार को लेकर मीडिया की लगातार निगरानी से व्यथित अभिनेता सनी देओल ने बृहस्पतिवार को अपने घर के बाहर खड़े मीडियाकर्मियों पर नाराजगी जताई। इससे पहले देओल परिवार धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर कई बार परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील कर चुका है। इस दौरान अस्पताल का एक लीक हुआ वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र के परिजन कथित तौर पर उनके बिस्तर के पास रोते देखे जा सकते हैं। धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उन्हें घर ले जाया गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को कई मीडिया संस्थानों ने प्रसिद्ध अभिनेता के निधन की झूठी खबर जारी कर दी थी। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में, सनी देओल को उनके जुहू स्थित घर से बाहर निकलते और वहां बाहर खड़े मीडियाकर्मियों पर नाराजगी जताते हुए देखा जा सकता है।
Outside his home, Sunny Deol loses his calm as paps crowd in,when your dad’s health is slipping, even a superstar’s patience has limits.#SunnyDeol#Dharmendrapic.twitter.com/dvWO5bOl3p— MissMalini (@MissMalini) November 13, 2025
देओल (68) वहां खड़े मीडियाकर्मियों से कह रहे हैं, ‘‘आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके घर में मां-बाप हैं, आपके बच्चे हैं। शर्म नहीं आती।’’ धर्मेंद्र (89) को कुछ दिन पहले कुछ जांचों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें कल सुबह छुट्टी दे दी गयी। अभिनेता का इलाज कर रहे ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया कि परिवार ने धर्मेंद्र का घर पर ही उपचार कराने का फैसला किया है। धर्मेंद्र के परिवार ने एक बयान जारी कर मीडिया और लोगों से उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों से बचने तथा परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की थी। मंगलवार को धर्मेंद्र के निधन की गलत खबर जारी होने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाने लगीं, परिवार ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि उन पर इलाज का असर हो रहा है। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने मंगलवार को मीडिया के कुछ वर्गों में आई उनकी मृत्यु की गलत खबरों की आलोचना की। पिछले दो दिन से अस्पताल और सनी देओल के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा है।