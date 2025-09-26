अंतराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' की श्रेणी में नामित दिलजीत दोसांझ, ‘लुडविग’, ‘यो, एडिक्टो’ और ‘वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सोलिट्यूड’ से मुकाबला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 11:21 IST2025-09-26T11:19:30+5:302025-09-26T11:21:11+5:30

‘इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज’ ने न्यूयॉर्क में इन नामांकनों की घोषणा की, जिसमें यह फिल्म एकमात्र भारतीय एंट्री के रूप में उभरी है।

Diljit Dosanjh and Parineeti Chopra Starrer Amar Singh Chamkile nominated International Emmy Award Dosanjh Best Actor TV-Mini-series category director Imtiaz Ali | अंतराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' की श्रेणी में नामित दिलजीत दोसांझ, ‘लुडविग’, ‘यो, एडिक्टो’ और ‘वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सोलिट्यूड’ से मुकाबला

file photo

Highlights'टीवी मूवी/मिनी-सीरीज' श्रेणी में भी अपनी जगह बनाई है।विंडो सीट फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी।53वें अंतराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह में की जाएगी, जो 24 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में होगा।

नई दिल्लीः फिल्म निर्माता इम्तियाज अली की प्रशंसित बायोपिक फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में अपने किरदार के लिए अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ को 2025 के अंतराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' की श्रेणी में नामित किया गया। अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म को एक और नामांकन भी मिला और इसने 'टीवी मूवी/मिनी-सीरीज' श्रेणी में भी अपनी जगह बनाई है। ‘इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज’ ने न्यूयॉर्क में इन नामांकनों की घोषणा की, जिसमें यह फिल्म एकमात्र भारतीय एंट्री के रूप में उभरी है।

विंडो सीट फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी जिसमें दोसांझ ने पंजाबी गायक का शीर्ष किरदार निभाया था, जिनकी 1988 में उनकी गायिका-पत्नी अमरजोत (परणीति चोपड़ा द्वारा अभिनीत) के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' श्रेणी में, दोसांझ का मुकाबला ‘लुडविग’ (ब्रिटेन) के लिए डेविड मिशेल, ‘यो, एडिक्टो’ (स्पेन) के लिए ओरियोल प्ला और ‘वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सोलिट्यूड’ (कोलंबिया) के लिए डिएगो वास्केज से होगा।

वहीं फिल्म 'टीवी मूवी/मिनी-सीरीज' पुरस्कार के लिए ‘हेर्रहाउसेन: द बैंकर एंड द बॉम्ब’ (जर्मनी), ‘लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज’ (ब्रिटेन) और ‘वेंसर ओ मोरिर’ (चिली) के साथ मुकाबला करेगी। विजेताओं की घोषणा 53वें अंतराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह में की जाएगी, जो 24 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में होगा।


Web Title: Diljit Dosanjh and Parineeti Chopra Starrer Amar Singh Chamkile nominated International Emmy Award Dosanjh Best Actor TV-Mini-series category director Imtiaz Ali

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Parineeti ChopraPunjabImtiaz Aliपरिणीति चोपड़ापंजाबइम्तियाज अली