धुरंधर vs अवतार 3, बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाज़ी?
By संदीप दाहिमा | Updated: December 20, 2025 15:39 IST2025-12-20T15:35:02+5:302025-12-20T15:39:16+5:30
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 15 दिन बाद भी फिल्म की कमाई मजबूत बनी हुई है और दर्शकों का क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा।
19 दिसंबर को रिलीज हुई जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ से ‘धुरंधर’ को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हॉलीवुड की बड़ी रिलीज के बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा।
सैकनिल्क के मुताबिक, ‘धुरंधर’ ने 15वें दिन करीब 22.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि 14वें दिन यह आंकड़ा 23.25 करोड़ रुपये रहा। दिलचस्प बात यह है कि भारत में ‘अवतार 3’ की पहले दिन की कमाई भी ‘धुरंधर’ के 15वें दिन से कम रही।
देशभर में फिल्म जल्द ही 500 करोड़ रुपये क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। दुनियाभर में अब तक ‘धुरंधर’ लगभग 737.5 करोड़ रुपये कमा चुकी है और यह रणवीर सिंह व निर्देशक आदित्य धर के करियर की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है।