Dhurandhar: अपने फर्स्ट लुक में ही विवादों से घिरी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर'

Dhurandhar: रणवीर सिंह के 40वें जन्मदिन पर आज 'धुरंधर' के निर्माताओं ने फिल्म का पहला लुक जारी किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रहस्यपूर्ण तत्वों और दमदार एक्शन दृश्यों से भरपूर, प्रशंसक इसे देखकर तृप्त नहीं हो पाए। 2 मिनट 40 सेकंड के इस दमदार वीडियो में हनुमानकाइंड, जैस्मीन सैंडलस और सुधीर यदुवंशी ने पंजाबी रैप गाया है।

रणवीर को लंबे बालों और घनी दाढ़ी के साथ एक गंभीर अवतार में देखा जा सकता है। रविवार को पहला लुक साझा करते हुए, रणवीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "एक नरक उठेगा (आग इमोजी)। द अननोन मेन की सच्ची कहानी को उजागर करें।" इसमें अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी हैं।

#Dhurandhar First look gives a glimpse of an action pack STARCAST of #SanjayDutt#ArjunRampal#RanveerSingh

& Aditya Dhar (Uri Fame) Director!!!

Catchy Dialogue

"Ghayal Hu Isiliye Ghatak Hu"

It's a MASS ENTERTAINER!!!

ONLY one issue TOO MUCH OFF SMOKING!!!

TEASER IS ⭐⭐⭐ https://t.co/VgcX7Z2efa — Vineet Chawla (@vineetrajouri) July 6, 2025

#Dhurandhar First look gives a glimpse of an action pack STARCAST of #SanjayDutt#ArjunRampal#RanveerSingh

& Aditya Dhar (Uri Fame) Director!!!

Catchy Dialogue

"Ghayal Hu Isiliye Ghatak Hu"

It's a MASS ENTERTAINER!!!

ONLY one issue TOO MUCH OFF SMOKING!!!

TEASER IS ⭐⭐⭐ https://t.co/VgcX7Z2efa— Vineet Chawla (@vineetrajouri) July 6, 2025

The amount of cigarettes being smoked in the #Dhurandhar trailer is too damn high pic.twitter.com/OnrshSMCAJ — Travis Toe (@Umemeshhh) July 6, 2025

#Dhurandhar#DhurandharTeaser for the first time in my life, I have seen a perfect advertisement for guns and cigarettes..!! Also it initiates the vibe of #animal in a desi way. — Devesh (@iamdevesh108) July 6, 2025

Just the same music throughout, bikes running here and there and action with everyone smoking cigarettes.

What is this #DhurandharTeaser about? Expected much better and sensible, but...🤐#Dhurandhar#RanveerSingh — PIYUSH PAWAR (@im_piyushpawar) July 6, 2025

धुरंधर के पहले लुक वीडियो की नेटिज़न्स ने खूब तारीफ की है, हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो में दिखाए गए अत्यधिक धूम्रपान दृश्यों पर निराशा व्यक्त की है। पहले लुक में रणवीर को कई दृश्यों में सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। अक्षय, संजय और अर्जुन को भी धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जो नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर निर्माताओं की आलोचना की।

इसके अलावा टीज़र में फिल्म की मुख्य अभिनेत्री, 20 वर्षीय तमिल अभिनेत्री सारा अर्जुन को भी पेश किया गया। टीज़र रिलीज़ होते ही, फिल्म के अभिनेता रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की उम्र में 20 साल का अंतर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जबकि फिल्म की कहानी और किरदार की गतिशीलता अभी भी गुप्त है, कई नेटिज़न्स ने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि सारा और रणवीर को एक-दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ा नहीं गया है।

Web Title: Dhurandhar: Ranveer Singh's film 'Dhurandhar' surrounded by controversies in its first look itself