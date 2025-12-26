Dhurandhar Box Office Collection: पूरे गर्व के साथ 1,006.7 करोड़ के क्लब में प्रवेश?, जल्दी अपनी टिकटें बुक करें...

Highlights Dhurandhar Box Office Collection: जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है। Dhurandhar Box Office Collection: पूरे गर्व के साथ 1,000 करोड़ के क्लब में प्रवेश। अपनी टिकटें बुक करें। Dhurandhar Box Office Collection: दूसरे भाग की भी पुष्टि कर दी है जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा।

नई दिल्लीः फिल्म निर्माता आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म निर्माताओं ने यह जानकारी साझा की। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

इस फिल्म का निर्माण आदित्य धर और उनके भाई लोकेश धर ने अपने बैनर 'बी62 स्टूडियोज' और जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है। फिल्म निर्माताओं ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा करते हुए लिखा, "पूरे गर्व के साथ 1,000 करोड़ के क्लब में प्रवेश। अपनी टिकटें बुक करें।

दुनिया भर में 'धुरंधर' का जादू बरकरार है।" फिल्म ने विश्व स्तर पर अब तक कुल 1,006.7 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने 789.8 करोड़ रुपये बटोरे हैं। यह फिल्म अपराधियों, मुखबिरों और जासूसों के एक नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है।

फिल्म की कहानी इन किरदारों के एक-दूसरे से जुड़ते जीवन, गुप्त अभियानों, जासूसी और विश्वासघात के ताने-बाने को दर्शाती है। यह फिल्म पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म निर्माताओं ने इसके दूसरे भाग की भी पुष्टि कर दी है जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा।

