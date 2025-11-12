एक्टर धमेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज, परिवार ने घर ले जाने का किया फैसला; डॉक्टर ने दिया अपडेट
November 12, 2025
Dharmendra Health Updates: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार (12 नवंबर, 2025) सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
Dharmendra Health Updates: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे पहले धर्मेंद्र के परिवार ने उनका घर पर ही उपचार कराने का फैसला किया। उनका इलाज कर रहे चिकित्सक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को यह जानकारी दी। अभिनेता धर्मेंद्र (89) पिछले कुछ हफ्तों से बार-बार अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। डॉ. प्रतित समदानी ने बताया, ‘‘धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7.30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनका इलाज घर पर ही होगा क्योंकि परिवार ने उनका घर पर ही उपचार कराने का फैसला किया है।’’
