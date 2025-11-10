Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर वेंटिलेटर पर नहीं हैं, गंभीर हालत की खबरें 'फर्जी

Dharmendra Health Update: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें एक हफ़्ते पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उन्हें एक बार फिर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि एक्टर वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जिससे फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए थे। हालांकि, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के करीबी एक सोर्स ने वेंटिलेटर की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि 89 साल के एक्टर ऑब्ज़र्वेशन में हैं और ठीक हो रहे हैं।

धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर नहीं हैं

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, "वेंटिलेटर वाली पूरी खबर झूठी है। धर्मेंद्र एक हफ़्ते से हॉस्पिटल में हैं लेकिन वह वेंटिलेटर पर नहीं हैं। सनी देओल सुबह हॉस्पिटल में धर्मेंद्र से मिलने गए थे और अब वापस आ गए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, तो उनका पूरा परिवार हॉस्पिटल में होता।" धर्मेंद्र को पहले 31 अक्टूबर को रूटीन चेक-अप के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय, उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया को बताया था कि वह ठीक हैं।

शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन एक्टर के करीबी सूत्रों ने साफ किया कि यह सिर्फ एक रूटीन हेल्थ चेक-अप था। "हां, धर्मेंद्र अभी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एक्टर की सेहत अच्छी है और वह रूटीन मेडिकल टेस्ट के लिए अक्सर हॉस्पिटल जाते रहते हैं, यही वजह है कि वह अभी वहां हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें वहां देख लिया, जिससे उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हैं।"

धर्मेंद्र के आने वाले प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो, धर्मेंद्र आखिरी बार 2024 में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ नज़र आए थे।

Web Title: Dharmendra Health Update Veteran Actor NOT On Ventilator, Reports Of Critical Condition Dismissed As 'Fake'