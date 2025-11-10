Dharmendra Health Update: मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में गंभीर हालत में धर्मेंद्र
By रुस्तम राणा | Updated: November 10, 2025 15:56 IST2025-11-10T15:56:58+5:302025-11-10T15:56:58+5:30
सूत्रों के मुताबिक, आज सुबह धर्मेंद्र की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद परिवार के कई लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। तब से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और उन्हें लगातार मेडिकल अटेंशन मिल रहा है।
मुंबई: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मेडिकल केयर में हैं। एक्टर को हाल ही में इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट किया गया है, और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने उनकी प्राइवेसी और रिकवरी के लिए विज़िटर्स पर रोक लगा दी है।
हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर इलाज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हालत के बारे में उनके परिवार या हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है।