Dharmendra Death News: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे?, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, धरम जी महानता के प्रतीक थे...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 25, 2025 11:33 IST2025-11-25T11:31:34+5:302025-11-25T11:33:19+5:30

Dharmendra Death News: अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ धर्मेन्द्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

मुंबईः अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने मित्र और 'शोले' तथा 'चुपके चुपके' जैसी फिल्मों के सह-कलाकार धर्मेन्द्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि धर्मेन्द्र अपने शानदार करियर के दौरान एक ऐसे जगत में बेदाग रहे जिसने हर दशक में बदलाव देखा है। धर्मेन्द्र (89) का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को जुहू स्थित उनके घर पर निधन हो गया। धर्मेन्द्र ने 1975 की क्लासिक फिल्म 'शोले' में अमिताभ बच्चन के निभाए किरदार 'जय' के साथ 'वीरू' की प्रसिद्ध भूमिका निभाई थी और "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे" गीत के माध्यम से परदे पर दोस्ती को परिभाषित किया था।

उनके निधन पर बच्चन ने लिखा, "...एक और साहसी दिग्गज हमें छोड़कर चले गए हैं... इस रंगमंच को छोड़कर... एक असहनीय ध्वनि के साथ सन्नाटा छोड़ गए हैं।" अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ धर्मेन्द्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अगस्त्य ने आने वाली फिल्म "इक्कीस" में धर्मेन्द्र के बेटे की भूमिका निभाई, जो संभवतः दिवंगत अभिनेता की आखिरी फिल्म है।

अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में बच्चन ने लिखा, "धरम जी... महानता के प्रतीक थे, वह न केवल अपनी सुविख्यात शारीरिक उपस्थिति के लिए बल्कि अपने विशाल हृदय और उसकी सबसे प्यारी सादगी के लिए भी हमेशा याद आएंगे। वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू लाए थे जहां से वह आए थे और इसके प्रति हमेशा सच्चे बने रहे। एक ऐसी बिरादरी में वह अपने शानदार करियर के दौरान बेदाग रहे, जिसने हर दशक में बदलाव देखे। बिरादरी बदली... पर वह नहीं।"

बच्चन ने कहा कि धर्मेन्द्र की "मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी" उनके आसपास आने वाले सभी लोगों पर छा जाती थी। बच्चन ने कहा कि इस तरह के गुण इस पेशे में दुर्लभ हैं। अभिनेता ने लिखा, "हमारे आस-पास का वातावरण खाली हो गया है... एक शून्य जो हमेशा खाली ही रहेगा... प्रार्थनाएं।"

धर्मेंद्र के निधन के बाद पंजाब के लुधियाना स्थित उनके पैतृक गांव में शोक

पंजाब के लुधियाना जिले में एक-दूसरे से 30 किलोमीटर से भी अधिक दूर होने के बावजूद डांगो तथा साहनेवाल दो गुमनाम गांवों में एक बात समान है और वो है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र। इस समय इन दोनों गांव में लोकप्रिय अभिनेता के निधन के कारण शोक लहर फैल गयी है। धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया।

उन्होंने 65 साल के अपने फिल्मी करियर में 300 फिल्में की थीं। समाचार चैनलों पर इस महान कलाकार के निधन की खबर फैलते ही डांगो और साहनेवाल में गहरा शोक छा गया। धर्म सिंह देओल का जन्म 1935 में डांगो गांव में हुआ और उनके पिता केवल किशन सिंह देओल शिक्षक थे, जिनका तबादला होने के बाद वह परिवार के साथ साहनेवाल आकर बस गए थे।

धर्मेंद्र के मित्र परमिंदर सिंह के मुताबिक, अभिनेता यहां लोगों से एक आम ग्रामीण की तरह मिलते थे और बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे जैसी कोई चमक-धमक नहीं दिखाते थे। धर्मेंद्र के मित्र ने कहा, ‘‘उन्होंने हमें ऐसा महसूस कराया कि वे भी हममें से ही एक हैं।’’ लुधियाना में एक बार अभिनेता के परिवार की जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया था।

हालांकि, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से वह उसे खाली करवाने में कामयाब रहे। हालांकि धर्मेंद्र अपनी बढ़ती उम्र के कारण इन स्थानों पर बहुत ज्यादा नहीं जाते थे लेकिन गांव वालों का कहना है कि अगर इन गांवों से कोई भी व्यक्ति मुंबई में उनसे मिलने की कोशिश करता था, तो अभिनेता उनसे खुशी-खुशी मिलते थे।

धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था। वह आठ दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते। धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिससे उनके चार बच्चे हैं। इनमें दो बेटे अभिनेता बॉबी और सनी देओल तथा दो बेटियां विजेता और अजीता हैं।

साल 1980 में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी कर ली और उस समय कथित तौर पर उनके इस्लाम धर्म अपनाकर शादी करने के दावे थे हालांकि धर्मेंद्र ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया था। धर्मेंद्र और हेमा की दो बेटियां- ईशा और अहाना देओल हैं। वह 14वीं लोकसभा में बीकानेर से भाजपा के सांसद थे।

