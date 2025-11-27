'सब कुछ' थे, एक साथी, मार्गदर्शक और मित्र, अपूरणीय शून्य?, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन पर भावुक होकर...

बेटियों ईशा और अहाना को स्नेह करने वाले पिता और एक ऐसे गर्मजोशी भरे व्यक्ति के रूप में याद किया, जो पूरे परिवार को प्रिय थे।

मुंबईः प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने बृहस्पतिवार को अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र उनके लिए 'सब कुछ' थे- एक साथी, मार्गदर्शक और मित्र, जिनके निधन से कभी नहीं भर पाने वाला शून्य पैदा हो गया है। सोमवार को धर्मेंद्र (89) के निधन के बाद अपनी पहली पोस्ट में हेमा मालिनी (77) ने उन्हें एक प्यार करने वाले पति, अपनी बेटियों ईशा और अहाना के स्नेही पिता और एक ऐसे गर्मजोशी भरे व्यक्ति के रूप में याद किया, जो पूरे परिवार को प्रिय थे। पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, "धर्म जी मेरे लिए बहुत कुछ थे।

प्यार करने वाले पति, हमारी दो बेटियों- ईशा और अहाना के स्नेही पिता, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, जरूरत के समय मेरी मदद करने वाले- वास्तव में, वह मेरे लिए सब कुछ थे! वह अच्छे और बुरे समय में हमेशा मेरे साथ रहे।’’ हेमा मालिनी ने लिखा, "उन्होंने अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से मेरे परिवार के सभी सदस्यों का स्नेह जीता और हमेशा उन सबमें अपनापन और रुचि दिखाई।"

धर्मेंद्र के साथ 'शोले', 'सीता और गीता' तथा 'प्रतिज्ञा' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री ने कहा, ‘‘मेरे निजी नुकसान को बयां नहीं किया जा सकता और उनके जाने से पैदा हुआ शून्य जीवनभर बना रहेगा।’’ उन्होंने कहा, "वर्षों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास कई खास पलों को फिर से जीने के लिए उनकी अनगिनत यादें रह गई हैं..."।

हेमा मालिनी ने कहा कि अपार लोकप्रियता के बावजूद उनकी प्रतिभा और विनम्रता ने उन्हें "महान हस्तियों के बीच एक अद्वितीय प्रतीक" के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा, "फिल्म उद्योग में उनकी चिरस्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियां हमेशा कायम रहेंगी।" धर्मेंद्र यदि जीवित होते तो आगामी आठ दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे।

परिवार ने उनके निधन के बारे में अंत तक चुप्पी साधे रखी और मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि 11 नवंबर को कई मीडिया संस्थानों ने उनके निधन की झूठी खबर प्रकाशित की थी, जिस पर हेमा मालिनी ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

उस समय उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था: "जो हो रहा है वह अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जिसे उपचार का लाभ हो रहा हो और जो ठीक हो रहा हो? यह बेहद अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उसकी निजता का सम्मान करें।"

इसके एक दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उनके जुहू स्थित घर ले जाया गया जहां उन्होंने गत सोमवार को अंतिम सांस ली। परिवार बृहस्पतिवार को बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रार्थना सभा आयोजित करेगा, जिसमें हिंदी फिल्म उद्योग के कई सदस्यों के शामिल होने की संभावना है।

