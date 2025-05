Highlights Dhamaal 4: अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म इस दिन होगी रिलीज, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी...

Dhamaal 4: 'धमाल' श्रृंखला की चौथी फिल्म 2026 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं की तरफ से शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी वापसी कर रहे हैं।

AJAY DEVGN - RITEISH DESHMUKH - ARSHAD WARSI - JAAVED JAAFERI: 'DHAMAAL 4' ON EID 2026... #Dhamaal4 – one of the most beloved comedy franchises – has locked its release date: #Eid2026.



The cast features #AjayDevgn, #RiteishDeshmukh, #ArshadWarsi, #JaavedJaaferi, #SanjayMishra,… pic.twitter.com/yZcjLB0tQT