'दिल्ली क्राइम 3' की रिलीज डेट आई सामने, हुमा कुरैशी और शेफाली शाह आमने-सामने...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 16, 2025 21:01 IST2025-10-16T20:55:29+5:302025-10-16T21:01:31+5:30
Delhi Crime Season 3: अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार विजेता सीरीज "दिल्ली क्राइम" 13 नवंबर को अपने तीसरे संस्करण के साथ "अब तक के सबसे रोमांचक मामले" के साथ रिलीज होगी। इसमें शेफाली शाह और हुमा कुरैशी आमने-सामने नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स ने बृहस्पतिवार को नए संस्करण का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया, जिसमें शाह की डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम देश भर में फैले एक खौफनाक मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती नजर आती है। आधिकारिक लॉगलाइन में लिखा है, "एक परित्यक्त बच्चे की खोज से देशव्यापी पीछा शुरू हो जाता है, जिसमें वर्तिका का सामना मीना से होता है, जिसे बड़ी दीदी (कुरैशी) के नाम से भी जाना जाता है - जो एक क्रूर सरगना है और युवा लड़कियों का शोषण करके अपना साम्राज्य चलाती है।" पुलिस की कार्यप्रणाली पर आधारित शो के तीसरे संस्करण का निर्देशन तनुज चोपड़ा ने किया है और इसमें रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य और अनुराग अरोड़ा भी हैं।
Beyond reason, beyond borders. Ek aisa case jo har hadd paar karega 🚨— Netflix India (@NetflixIndia) October 16, 2025
Watch Delhi Crime Season 3, out 13 November, only on Netflix.#DelhiCrimeS3OnNetflixpic.twitter.com/sniHNp6CHb
अभिनेता सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी और अंशुमान पुष्कर भी कलाकारों की टोली का हिस्सा हैं। शेफाली शाह ने कहा कि "मैडम सर" के रूप में लौटना उनके लिए बहुत व्यक्तिगत अनुभव रहा। अभिनेत्री ने एक बयान में कहा, "वर्तिका एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही हैं जो न सिर्फ सीमाओं के पार है, बल्कि रोजमर्रा के समाज की परछाईं में भी मौजूद है। लेकिन वर्तिका लड़ती रहती है, भले ही केवल किसी एक की जान बचे।" कुरैशी ने उनकी भूमिका को "शक्तिशाली लेकिन बेचैन करने वाला" बताया। गोल्डन कारवां और एसके ग्लोबल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, "दिल्ली क्राइम" का तीसरा संस्करण चोपड़ा, अनु सिंह चौधरी, अपूर्व बख्शी, माइकल होगन, मयंक तिवारी और शुभ्रा स्वरूप द्वारा लिखा गया है। "दिल्ली क्राइम" 2019 में अपने पहले संस्करण के साथ नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई थी। सीरीज ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अंतरराष्ट्रीय एमी जीता। शो का दूसरा संस्करण अगस्त 2022 में आया।