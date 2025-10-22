दुआ की पहली तस्वीर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली अवसर पर साझा कीं, देखिए
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2025 20:46 IST2025-10-22T20:45:26+5:302025-10-22T20:46:59+5:30
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह ने तस्वीरें साझा करते हुए ‘कैप्शन’ में लिखा, ‘‘दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।’’
मुंबईः अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह ने दिवाली के अवसर पर अपनी बेटी दुआ की तस्वीरें पहली बार सार्वजनिक रूप से साझा कीं। दीपिका और रणबीर ने अपने-अपने ‘सोशल मीडिया हैंडल’ पर अपनी बेटी की तस्वीरें मंगलवार को साझा कीं और प्रशंसकों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। दीपिका (39) ने तस्वीरें साझा करते हुए ‘कैप्शन’ में लिखा, ‘‘दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।’’ तस्वीरों में दुआ और दीपिका लाल कुर्ती में नजर आईं जबकि 40 वर्षीय रणवीर सफेद रंग की पोशाक के साथ धूप का चश्मा और हार पहने दिखाई दिए।
कुछ तस्वीरों में दिवाली पूजा के दौरान दुआ दीपिका की गोद में बैठी नजर आई। दुआ दो चोटियों के साथ एक छोटी सी बिंदी लगाए नजर आ रही है। तीनों की पोशाक और गहने डिजाइनर सब्यसाची के नए संग्रह ‘द न्यू इंडिया’ से हैं। करण जौहर, राजकुमार राव, पत्रलेका, उर्वशी रौतेला, रिया कपूर, संजय कपूर, महीप कपूर और नेहा धूपिया सहित कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
रणवीर और दीपिका ने नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में एक निजी समारोह में विवाह किया था और आठ सितंबर, 2024 को दुआ का जन्म हुआ लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी बेटी की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की थीं।