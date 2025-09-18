'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने बताया...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 18, 2025 13:07 IST2025-09-18T12:49:13+5:302025-09-18T13:07:32+5:30

Deepika Padukone: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2024 में आई हिट तेलुगु फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के अगले भाग (सीक्वल) में नहीं दिखाई देंगी। निर्माताओं ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की।

Deepika Padukone Exits Kalki 2898 Ad Makers Announce | 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने बताया...

'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने बताया...

Highlights'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने बताया...

Deepika Padukone: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2024 में आई हिट तेलुगु फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के अगले भाग (सीक्वल) में नहीं दिखाई देंगी। निर्माताओं ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करने वाले ‘वैजयंती मूवीज’ स्टूडियो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह खबर साझा की। इसमें कहा गया, "आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण... ‘कल्कि2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने की लंबी यात्रा के बावजूद हम साझेदारी कायम नहीं रख पाए। स्टूडियो ने कहा, "और ‘कल्कि2898 एडी’ जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार है। हम उन्हें (दीपिका) भविष्य के कामों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।" यह फिल्म जून 2024 में प्रदर्शित हुई थी और वैश्विक स्तर बॉक्स ऑफिस पर इसने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

Web Title: Deepika Padukone Exits Kalki 2898 Ad Makers Announce

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Deepika PadukonePrabhasmoviesbollywood newsदीपिका पादुकोणप्रभासफिल्महिन्दी सिनेमा समाचार