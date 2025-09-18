Highlights 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण, मेकर्स ने बताया...

Deepika Padukone: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2024 में आई हिट तेलुगु फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के अगले भाग (सीक्वल) में नहीं दिखाई देंगी। निर्माताओं ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करने वाले ‘वैजयंती मूवीज’ स्टूडियो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह खबर साझा की। इसमें कहा गया, "आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण... ‘कल्कि2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी।

Shraddha Kapoor / Alia Bhatt / Katrina Kaif ..



Evaru aithe best #kalki2 ki ?



Or other actress name comment Cheyandi ..#Prabhas#Kalki2898ADpic.twitter.com/HtB4Xh5bPL — Manu 💗 (@ManojPrabhas23) September 18, 2025

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने की लंबी यात्रा के बावजूद हम साझेदारी कायम नहीं रख पाए। स्टूडियो ने कहा, "और ‘कल्कि2898 एडी’ जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार है। हम उन्हें (दीपिका) भविष्य के कामों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।" यह फिल्म जून 2024 में प्रदर्शित हुई थी और वैश्विक स्तर बॉक्स ऑफिस पर इसने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

BREAKING: #DeepikaPadukone is officially not part of the #Kalki2898AD sequel any more ☹️☹️☹️



After #SandeepReddyVanga - #Spirit it’s Second movie with #Prabhas which she won’t be part of 😳🤯



We are still guessing the reason for it 🙃#kalki2



pic.twitter.com/Ts4CzP20ED — Pan India Review (@PanIndiaReview) September 18, 2025

Web Title: Deepika Padukone Exits Kalki 2898 Ad Makers Announce